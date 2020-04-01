taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6629
Euro
7.2944
Altın
1590.06
Borsa
89115.19
Gram Altın
341.527
Bitcoin
41926.74

Serdar Ortaç taksi durağına gitti

Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Serdar Ortaç taksi durağına gitti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

TAKSİ DURAĞINDA ÇAY İÇTİ

Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı, canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.

TAKSİCİLERE BORCU VAR

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, çok yalnız olduğunu söyledi.

Durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca, bir şoförden "Ödemezsin olur biter." yanıtını aldı.

"SEÇİL BENİ DEĞİL ŞÖHRETİMİ SEVDİ"

Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a, bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz." cevabını verdi. Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi." diyerek dert yanıyor.

Serdar Ortaç taksi durağına gitti

İlginizi Çekebilir
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye doğum hediyesi tapu
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe'ye İngiltere'deki villayı hediye etti.
Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya: Kadınım
Caner Erkin, sosyal medyadan eşine seslendi: Beraber yaşlanalım kadınım.
Ajda Pekkan'ın koronavirüs önlemleri
Ajda Pekkan, lüks villasının dekorasyonunu koronavirüs salgını yüzünden değiştirdi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evde iş bölümü yaptı
Evdeki çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle izne yollayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, işleri paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
782
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
963
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
92
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
109
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
1079
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
290
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir