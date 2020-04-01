Serdar Ortaç taksi durağına gitti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

TAKSİ DURAĞINDA ÇAY İÇTİ

Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı, canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.

TAKSİCİLERE BORCU VAR

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, çok yalnız olduğunu söyledi.

Durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca, bir şoförden "Ödemezsin olur biter." yanıtını aldı.

"SEÇİL BENİ DEĞİL ŞÖHRETİMİ SEVDİ"

Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a, bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz." cevabını verdi. Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi." diyerek dert yanıyor.