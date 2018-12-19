Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'dan romantik poz

Ünlü popçu Serdar Ortaç, manken eşi Chloe Loughnan ile çekildiği romantik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"AŞK KAZANACAK"

Fotoğrafın altına 'Aşk kazanacak' notunu düşen 48 yaşındaki sanatçı, boşanma iddialarını da yalanlamış oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın yoruma kapalı paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.

"BEN SİZİN KARINIZA.."

Öte yandan, 26 yaşındaki eşi Chloe'nin ABD'de darobedildiğine yönelik çıkan haberlere ateş püskürmüştü. Ortaç: “Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem...” ifadelerini kullanmıştı.