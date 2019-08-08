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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı

Şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, Beykoz Adliyesi'ne gelerek, anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma sonrasında konuşan Chloe, "Severek, ayrıldık" dedi.

Detay Haber | 08.08.2019 - 15:47..
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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı

Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model eşi Chloe Loughnan, boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi.

Daha önce aralarında anlaşan çiftin, boşanma protokolü imzaladığı öğrenildi.

5 DAKİKADA HER ŞEY BİTTİ

Çiftin 5 yıllık evliliği, 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç, "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı. Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." dedi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı

"HER ZAMAN SEVECEĞİM"

Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı

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