Serdar Ortaç’ın tipi sıkıntılı

“Canı Sağolsun” adlı şarkıda düet yapan Serdar Ortaç, klipte beraber oynadığı Caroline Yılmaz'ın programına konuk oldu.

"JİNEKOLOG DEĞİLİM"

Programda Serdar Ortaç’ın Caroline’nin göbeğine kafasını dayadığı fotoğraf çok konuşuldu. İzleyicilerden biri “jinekolog musunuz” sorusunu sordu. Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş’ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç “jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım” dedi.

"TİPİ BİRAZ SIKINTILI"

Caroline Yilmaz’ın Serdar Ortaç’a programda “Enteresan bir tipi var Serdar’ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.