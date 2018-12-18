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Serdar Ortaç'tan dayak açıklaması

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın ABD'de darp edildiğine yönelik iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 07:30..
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Serdar Ortaç'tan dayak açıklaması

Chloe Loughnan geçtiğimiz ekim ayında arkadaşıyla birlikte ABD’nin Miami şehrine gitmişti. Güzel manken ABD seyahatinde talihsiz bir trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. Uzun süredir ABD’de tedavi gören Serdar Ortaç’ın eşinin ABD’de darp edildiği bazı medya organları tarafından ileri sürüldü. Yeniden ortaya çıkan bu iddialar üzerine Ortaç, sosyal medya sayfasından konuya açıklık getirdi.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Eşiyle ilgili darp iddiaları üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Ortaç: “Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem...” ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan dayak açıklaması

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