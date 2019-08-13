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Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 07:07..
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Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Serdar Ortaç, 2014'te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan geçen perşembe boşanmıştı. Chloe Loughnan, ''Severek ayrıldık'' demiş, Serdar Ortaç ise ''Hep arkadaş kalacağız'' açıklamasını yapmıştı.

20 MİLYON LİRA

Chloe'nin Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti.

Ortaç, hakkında çıkan iddiaları Instagram hesabından kesin bir dille yalanlayarak şu notu düştü: ''Haberlerde çıkan Chloe, Serdar'ın evini istediği haberi yalandır. Biz anlaşarak boşandık."

Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

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