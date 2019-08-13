Kurbanlık dana girdiği marketi yerle bir etti

1 Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu Serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cansız bedenine suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı.

2 Dilan Çıtak Tatlıses saçlarını topladı Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in son halini görenler tanıyamadı.

3 Ebru Şahin Tayland'ta Hercai dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin, sırt çantasıyla Phuket geziyor.

4 Serdar Ortaç'tan villa açıklaması Eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu.

5 Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam ediyor: 48 ölü Ülkenin doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde tayfun 48 kişinin ölümüne neden oldu, 21 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

6 Kadıköy’de bir apartmanın çatısı alev alev yandı 4 katlı bir binanın çatısı belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı.