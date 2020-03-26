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Serel Yereli, geceliği ile cama çıktı

Londra'da yaşayan ünlü şarkıcı, bu anlarını sosyal medyada paylaşarak, “Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz.” notunu düştü.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 15:32..
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Türkiye’de başladığı oyunculuk kariyerini sonlandırıp, müziğe yönünü çeviren Serel Yereli, İngiltere’de kendini karantinaya aldı.

Londra’da yaşayan ünlü şarkıcı, yine yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Serel Yereli, geceliği ile cama çıktı

CAMA ÇIKTI

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan Yereli, çareyi cama çıkmakta buldu. Beyaz geceliği ile camdan poz veren Yereli, bu anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yereli, güneşli bir Londra sabahında çekilen fotoğrafın altına “Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz.” notunu düştü.

Serel Yereli, geceliği ile cama çıktı

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Türk şarkıcı bir takipçisinin “Mahalle yanarken saç taranmış.” yorumuna, “Her zamanki gibi.” yanıtını verdi.

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