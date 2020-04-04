Serel Yereli'den çocuk açıklaması

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan şarkıcı Serel Yereli, kendisini eve kapattı.

Karantina sürecine giren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinin camına çıktığı fotoğrafını paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yereli, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

“ARSIZDIR ARSIZ”

Sosyal medya hesabı Instagram’da içine döken Yereli, çocuk yapmak isteyenlere “arsız” dedi.

Serel Yereli’nin açıklaması şöyle:

“Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hâlâ gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin.”