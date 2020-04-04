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Serel Yereli'den çocuk açıklaması

İngiltere'de kendini eve kapatan şarkıcı, içini döktü. Çocuk yapmayı düşünenleri hedef alan Yereli, "Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin." dedi.

Haber Merkezi |
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Serel Yereli'den çocuk açıklaması

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan şarkıcı Serel Yereli, kendisini eve kapattı.

Karantina sürecine giren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde evinin camına çıktığı fotoğrafını paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yereli, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Serel Yereli'den çocuk açıklaması

“ARSIZDIR ARSIZ”

Sosyal medya hesabı Instagram’da içine döken Yereli, çocuk yapmak isteyenlere “arsız” dedi.

Serel Yereli’nin açıklaması şöyle:

“Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hâlâ gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin.”

Serel Yereli'den çocuk açıklaması

Serel Yereli'den çocuk açıklaması

Serel Yereli'den çocuk açıklaması

Serel Yereli'den çocuk açıklaması

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