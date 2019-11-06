Seren Serengil: Arkamdaki dağım

Zorlu günleri geride bırakan Seren Serengil, annesinin doğum gününü kutladı. Anne Nevin Serengil güzelliğiyle göz kamaştırdı.

"O HEP DOĞSUN KALBİME"

Instagram hesabından annesinin doğum günü kutlamasından bir kare paylaşan Seren Serengil, duygu yüklü cümleler sarf etti: "Bugün günlerden annem, arkamdaki dağım... Bıkmadan başımda olanım canımın taaaa içi annem. Hiç büyütemedi gözünde kızını, büyütemediği için de hiç büyümedi bu kız. Bu yüzden belki de hep annesinin sözüne gelip durdu. Bugün doğum günü bu özel, farklı asil kadının. O hep doğsun kalbime hayatıma... Hergün bir daha doğsun, hep başımda olsun. Doğum günü kutlu olsun."