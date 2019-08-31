Seren Serengil-Yaşar İpek cephesinde sular durulmuyor

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yaşar İpek’e boşanma davası açtığını ve hamile olduğunu duyurdu.

"YAŞAR, ESKİ YAŞAR DEĞİL"

İpek’le olan 2 yıllık ilişkisi boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Seren Serengil, boşanma nedenlerini Instagram üzerinden şöyle açıkladı: "Ben bugün tedbir kararı aldırdım. Çünkü Yaşar, Yaşar değil. Saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil. Çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım. Kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun."





Seren Serengil’in kendisine yönelttiği şiddet iddialarının ardından Yaşar İpek’ten de karşı atak geldi.

"SEREN BAŞKA BİR KADININ YUMURTASIYLA HAMİLE KALDI"

İpek, Seren Serengil’in evlilikleri boyunca annesi ve kardeşiyle uğraştığını, iyi niyetlerini suistimal ettiğini, sanat camiasındaki herkesle kavga ederek kendisini zor durumda bıraktığını söyledi.

Ardından, Seren Serengil’in hamileliğinini kendi iradesi dışında, "Mitokondri" adı verilen bir yöntemle, kendi spermini başka bir kadının sağlıklı yumurtasıyla birleştirerek hamile kaldığını söyleyen Yaşar İpek, yine de baba olarak bu çocuğa sahip çıkacağını açıkladı.

"YAŞAR UYUŞTURUCU MAFYASIYLA İŞ YAPIYOR"

Serengil ise, yaptığı açıklamada, İpek’in, kendisine uyguladığı şiddeti ifşa ettiği için intikam almak ve kendini toplum vicdanı önünde aklamak için böyle bir iftira attığını söyledi. Tüp bebek işlemleri sırasında, kendisinden sağlıklı yumurta çıkmadığı için böyle bir yöntemden haberdar edildiklerini, ancak bebeğin başka bir kadının DNA’sını taşıyacağını anladıkları için bu yöntemden kesinkes vazgeçtiklerini, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda açıklayan Serengil, ardından başka iddialarda da bulundu.

Kocasının kendisine yönelik iftira ve şiddet eylemlerinin ardında, Yaşar İpek’in uyuşturucu mafyası ile olan ilişkisinin olduğunu söyledi.

"KARNINDAKİNE DE BAŞLARIM SANA DA BAŞLARIM"

İpek’in, kendisini, 5 günlük hamileyken zorla Bodrum’a götürdüğünü, burada ortak uyuşturucu ticareti yaptığını söylediği isimlerle buluştuğunu, daha sonra bu işler sebebiyle kendisini Bodrum’da yalnız bırakarak 3 günlüğüne Antalya’ya gittiğini söyleyen Serengil, bu dönemde kocasına ulaşamadığını anlattı.

Kocasının telefonunu, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği şahsın açtığını, kendisine, "Kardeşim ne arayıp duruyosun. Senin karnındakine de başlarım sana da başlarım." dediğini akran Serengil, "Benim kocam, bana hakaret eden bu uyuşturucu tacirleriyle 3 gün daha orada kaldı ve beni yalnız bıraktı." diye konuştu.

"İSMAİL TUNÇBİLEK'İN ANNESİNİ KAÇIRDI"

İpek'in ailesi ile ilgili daha önce birçok kişi tarafından defalarca uyarıldığını, insanların bu ailenin yalancı, dolandırıcı olduğunu söyledikleri aktaran Serengil, Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşinin "adam kaçırma, ölümle tehdit etme" gibi suçlara karıştığını da söyledi.

Seren Serengil’in açıklamalarına sinirlenen Yaşar İpek’se, Serengil’in evine gitii. Kocası eve geldiği sırada gizlice video çeken Serengil, görüntüleri Instagram üzerinden yayınladı.

Yaşar İpek’in, Serengil’i dövmek ve öldürmekle tehdit ettiği görüntülerde, başka ayrıntılar da vardı. Videoda, İsmail Tunçbilek’in annesini kaçırdığını söyleyen Yaşar İpek, biri kendi annesine öyle bir şey yaparsa ne yapacağını soran Seren Serengil’e, "Öldürürüm" yanıtını verdi.

"İNŞALLAH ÇOCUĞUMUN ANASI OLMAZ"

Sosyal medyada birbiri ardına yapılan bu paylaşımların ardından karşılıklı demeçler veren taraflardan Yaşar İpek, son olarak, Serengil'in yayınladığı gizli görüntülere ateş püskürdü. İpek, yaptığı son paylaşımda, "Seviyorum dediği kocasını sürekli gizli kameraya çekmiş bu kadının çocuğunu istemiyorum." açıklamasında bulundu.