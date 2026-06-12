Seren Serengil'in acı günü! Köpeğini kaybetti

Hayvanseverliğiyle bildiğimiz ünlü şarkıcı Seren Serengil, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her zaman magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran isimlerden olan Seren Serengil, 2 yıl arayla bir köpeğini daha kaybetti. 2024 yılında 'Noynoy'u kaybeden Serengil, Tokyo isimli köpeğinin acısıyla yıkıldı.

Can dostu Tokyo'nun ölümüyle yıkılan 55 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı acıyı dile getirdi.

Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BENİM DE HAYATIM SONA ERDİ"

''Melek kızım! Senle beraber benim de hayatım sona erdi. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Tarifsiz bir acı, anca ölürsem geçer gibi hissediyorum. Ben sabahları kimi denize götüreceğim? Kim için koşa koşa eve geleceğim, kime sarılıp uyuyacağım? Hayat gayem bitti. Allah'a yanınıza gelebilmek için için dua edeceğim...

Bu ev sensiz bomboş kızım.. En kısa zamanda buluşuruz inşallah. Ben sensiz hayatı neyleyim kızım.. Benim kimim var sizden başka? Sen benim bütün acılarımı hafifleten yol arkadaşım, canım kızımdın. Ben ne yapayım şöyle eve geldim, koltukta yoksun. Yatakta yatacağım orada yoksun. Yoksun kızım, yoksun, yoksun, yoksun..

"BEN ARTIK İFLAH OLMAM"

Ben artık iflah olmam. Bu dünyayla işim bitti.. Ömrümün bundan sonraki kısmı ne kadar bilmiyorum.. Ben her şeyle vedalaştım çünkü bu hayatın anlamı bitti.. Çok uzun bir süre bir şey paylaşamam, belki de hiç olmam buralarda.

"BANA MÜSAADE"

O kadar canım yanıyor ki en sevdiğim Göcek'ten, bu evden bile gitmek istiyorum. Her yerde Tokyo var çünkü. Bu acıyı alt edemeyeceğim. Arayan, yazan mesaj atan herkese teşekkürler... Bana müsaade."