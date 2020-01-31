Serenay Sarıkaya, arınma kampına gitti

Başrolündeki 'Alice' müzikali nedeniyle kendisine zaman ayıramayan Serenay Sarıkaya, müzikalin ara vermesini fırsat bildi.

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28 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce Avusturya'ya gitti. Serenay Sarıkaya, Hollywood starlarının müdavimi olduğu Viva Mayr isimli merkezde bir hafta vücudu ve ruhunu arındırdı. Özel detoks teknikleriyle sağlığına sağlık katan oyuncu, cilt bakımından masaja kadar birçok yönteme başvurdu.

40 BİN LİRA VERDİ

Geceliği 270 euro'luk odada bir hafta kalan Sarıkaya; konaklama, bakım ve yol masraflarıyla birlikte bir haftada yaklaşık 40 bin TL harcadı.

Sarıkaya, "Her şeyden izole güzel bir hafta geçirdim ki. Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey..." dedi.