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Serenay Sarıkaya fena patladı

Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık ilişkisini bitiren Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından isyan etti. Serenay Sarıkaya, "Yalnızım ve mutluyum" dedi.

Detay Haber | 25.06.2019 - 15:25..
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti.

GEREKENİ YAPACAK

3,5 yıl ilişki yaşadığı Kerem Bürsin ile ayrılan 27 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yaptı. Gerekeni yapmak zorunda olduğunu belirten Sarıkaya, adeta patladı.

Serenay Sarıkaya fena patladı

"HADSİZ HABERLER"

Serenay Sarıkaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çok mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. Yok artık ! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz' derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil.

Serenay Sarıkaya fena patladı

HUKUKSAL SÜRECE GİRİYOR

Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanaksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir. Bilgilerinize..."

Serenay Sarıkaya fena patladı

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