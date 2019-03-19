Serenay Sarıkaya görüşmemiş pozlarını gösterdi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, ELLE dergisinin mart sayısı için objektif karşısına geçmişti.

Alice Müzikali'nin yıldızı Serenay Sarıkaya, dergi çekiminden bazı pozları, 'görülmemiş' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Serenay Sarıkaya, güzelliği ile kendi hayran bıraktı.

"YOLDA CAM AÇTIRIRIM"

Sarıkaya, öte yandan, dergiye verdiği röportajda bilinmeyen bir özelliğinden de söz etmişti. Sarıkaya, ''Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim. Ne dinliyorlar bakarım, sesi açmalarını rica ederim. Yolda sohbet muhabbet, şarkılar." demişti.