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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'evleniyor' iddiası

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya ile evlenmek istediği iddia edildi.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 09:32..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli ile haklarında çıkan ayrılık iddialarını sürekli yalanlamıştı.

SERENAY'I İZLEDİKTEN SONRA DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bunun ardından Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı iddiaları gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'evleniyor' iddiası

DEFNE YALANLADI

Bu iddiaların üzerinde ilişkilerinde kriz çıkan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, bunu aşamadı ve ayrılık kararı aldı. İhanet haberleri gündeme gelince Defne Samyeli, sosyal medya hesabından sert bir dille yalanladı.

CEM İTİRAF ETTİ

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu programda Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez dile getirdi. Yılmaz "Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?" diye sordu. Serenay Sarıkaya ise Cem Yılmaz'ın açıklamalarına "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık verdi.

ATİNA'DA ÖN BALAYI YAPILDI

Haftalar sonra Alice Müzikali ekibi, 50. oyun kutlaması yaptı. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz'ın da olması, aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi. Haberler karşısında sessizliğini koruyan çift, Atina'ya tatile gitti. Burada çekilen karelerle aşk belgelenmiş oldu. Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, bu kez ilişkisini itiraf etti ve "Her şey gördüğünüz gibi..." dedi.

CEM AŞIK OLDU

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yakın çevresine Serenay Sarıkaya 'ya aşık olduğunu söyleyen Yılmaz'ın, bir kez daha evliliği düşündüğü iddia edildi. Taze çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'evleniyor' iddiası

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