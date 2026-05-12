Serenay Sarıkaya krizi! Hande Erçel, Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim'i sildi

Oyunculuğu sürekli eleştirilen Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Erçel, menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının ibaresini profilinden kaldırırken, ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.

SERENAY KRİZİ

Erçel, dünyaca ünlü bir markanın büyük defilesine katılmak istedi. Ancak iddiaya göre marka tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullandı. Olayların fitilini ateşleyen detayın ise bundan sonra yaşandığı konuşuluyor.

İddiaya göre Hande Erçel’in uzun yıllardır styling’ini yapan İnan Kırdemir’in, Serenay Sarıkaya ile birlikte defileye gitmesi ipleri kopardı. Sosyal medyada yayılan kulis bilgilerine göre Hande Erçel’in İnan Kırdemir’i takipten çıkmasının arkasında da bu kırgınlık yatıyor. Üstelik İnan Kırdemir’in kısa süre önce Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ile teknede görüntülenmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

Konuyla ilgili ünlü oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alındı ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nin 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanmıştı. Erçel menajeri Ayşe Barım'ın duruşmalarına katılmış, desteğini belli etmişti.