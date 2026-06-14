Serenay Sarıkaya sezonu açtı! Anne-kız tatile çıktılar

Ekranlarda rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Serenay Sarıkaya uzun süredir ünlü şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor.

Kariyerinin yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel yıldız yine gündem oldu.

Demir ile yaşadığı ilişki nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez verdiği pozlarla çok konuşuldu.

ANNE-KIZ TATİLE ÇIKTI

Sarıkaya, sezonun yorgunluğunu annesi Ümran Seyran ile çıktığı tatilde attı.

33 yaşındaki ünlü oyuncu, ‘tatil’ pozlarını 10,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında ‘Life appreciation specialis’ (Hayatı takdir etme uzmanı) notuyla yayımladı.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabından tatilden fotoğraflar paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.