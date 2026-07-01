Serenay Sarıkaya tatil pozlarına yenisini ekledi

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yıllardır güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarıyla görenleri büyüledi.

"ATIN BENİ DENİZLERE"

Güneş ve denizin tadını çıkaran güzel oyuncu, yayınladığı pozlara "Atın beni denizlere… Yalan dünya size kalsın. Beni haddinden fazla Fransız gösteren o şapka. Bana geldiler sandım. Değilmiş… Ben kendi kendime kutlarım dedim sonra…" notunu yazdı.