Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları: Zebra desenli bikinisiyle pozlar verdi

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yine gündem oldu.

Havaların ısınmasıyla işlerini askıya alan ve soluğu tatilde alan Serenay, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ZEBRA DESENİ TERCİH ETTİ

Güzel oyuncu, zebra desenleri olan bikinisiyle pozlar verdi. Sarıkaya'nın fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağdı.