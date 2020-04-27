Serenay Sarıkaya'nın 32 bin TL'lik küpesi

Serenay Sarıkaya, sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın evinde günlerdir karantinada.

IŞILTISINDAN ÖDÜN VERMİYOR

Sarıkaya, önceki gün ünlü komedyenin evinden fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun giyim kuşama harcadığı serveti, karantinada eksik etmediği dikkatlerden kaçmadı.

ESPRİ KONUSU OLDU

28 yaşındaki oyuncu, evde 32 bin TL’lik dünyaca ünlü bir markanın küpesini takarak olay oldu. Sarıkaya'ya "Benim 40 günlük karantina boyunca giydiklerimi ve yediklerimi toplasan anca 32 TL etmez." esprileri yapıldı.