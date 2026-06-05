Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yapılan testlerde 10 ismin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Aralarında Serenay Sarıkaya'nın da olduğu 5 ismin ise testi negatif çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...
25 Mayıs 2026 tarihinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bu operasyonda, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı.
Saç ve kan örneği alınan isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.
POZİTİF ÇIKAN İSİMLER
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle:
Onur Tuna
Özgür Deniz Cellat
Osman Haktan Canevi
Zehra Hanzade Gürkanlar
Fatma Uludan Gugu
Hakan Aydın
Mehmet Rahşan
Kübra İmren Siyahdemir
Feyza Civelek
Yaşar Özdaş
NEGATİF ÇIKAN İSİMLER
Kan ve saç örneği alınan ve test sonucu negatif çıkan ünlü isimler ise şöyle:
Serenay Sarıkaya
Tuğçe Postoğlu
Cansu Tekin
Berkay Şahin
Mirgün Cabas