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Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yapılan testlerde 10 ismin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Aralarında Serenay Sarıkaya'nın da olduğu 5 ismin ise testi negatif çıktı.

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Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...

25 Mayıs 2026 tarihinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı.

Saç ve kan örneği alınan isimlerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu.

POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şöyle:

Onur Tuna 

Özgür Deniz Cellat

Osman Haktan Canevi

Zehra Hanzade Gürkanlar 

Fatma Uludan Gugu

Hakan Aydın

Mehmet Rahşan

Kübra İmren Siyahdemir

Feyza Civelek

Yaşar Özdaş

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Kan ve saç örneği alınan ve test sonucu negatif çıkan ünlü isimler ise şöyle:

Serenay Sarıkaya

Tuğçe Postoğlu

Cansu Tekin 

Berkay Şahin 

Mirgün Cabas

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi