Sergen Yalçın: Camiada sabır bitmiş

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında ağırladığı Konyaspor’a 1-0 yenildi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, finale yükselen takım oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜZGÜNÜZ"

Sergen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik." dedi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORDUK"

Beşiktaş'ın teknik patronu, "Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR TEPKİ İYİ OLMADI"

Sergen Yalçın, "Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.