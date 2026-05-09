Sergen Yalçın: Önemsiz bir maçtı

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde iç sahada Konyaspor'a kaybederek bu sezonki en büyük hedefi olan kupaya da veda eden siyah-beyazlı takıma karşı taraftarların tepkisi devam ediyor.

Taraftarlar, Konyaspor mücadelesinden sonra Sergen Yalçın'ı istifaya davet etmişti.

Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın'ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

TARAFTARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

"ÖNEMSİZ BİR MAÇTI"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adamın maç sonu görüşleri şu şekilde:

“Oyuncuları maça konsantre etmeye çalıştık ama önemsiz bir maçtı, kolay değil. Oluyor böyle maçlar futbolda. Artık iç sahadaki maçı böyle noktalıyoruz. Kazanmak isterdik, üzgünüz ama olabiliyor böyle sonuçlar.”