Sergen Yalçın: Şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yaşananların kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Yalçın, "Zor bir gece oldu bizim için. Taraftarın bu kadar protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu bozdu. Bozuk olan motivasyonu toparlamaya çalıştık ama bu atmosferde oynamak çok zor. Kendi zamanımdan biliyorum. Ligin sonu, bugünkü durumu önemsemiyoruz. İki taraf da rölanti oynadı." diye konuştu.

"TARAFTARIN ACI ÇEKECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"

Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu söyleyen Yalçın, siyah-beyazlı camiada sabır kalmadığını vurgulayarak şunları aktardı:

“Ligin geneline bakınca göreve başladığımızda zor bir sezon olacağını, taraftarın acı çekeceğini söylemiştim. Ciddi değişiklik olacağını, bunun da Beşiktaş'ın geleceği için olacağını vurguladım. Bunun yüzde 30'unu devre arasında yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Devre arası çok para harcamadık, devre arasını karlı kapattık. Camiaya ekonomik zarar vermedik. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda yapılacak transferlerle daha güçlü organize ve hedefe oynayan takım yapabiliriz mantığındayız. Böyle bir plan yaptık ama futbol zor bir oyun. Bir gol sizi kral yaparken yenen bir gol sizi minimum seviyeye düşürebiliyor. Konya maçında son dakikada yediğimiz gol tüm motivasyonu düşürdü. Bugünkü maça da yansıdı. Taraftarın tepkisi çok normal. Tepkilere karşı yönetimin de topçunun da direnç göstermesi gerekiyor. Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapılıyor. Takım iyi bir organizasyonun içine giriyor. Bunlar göründüğü için belki de aşağı çekmeye çalışıyorlar. Serkan Reçber'le beraber güzel bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğüm durum sağlıklı değil. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına, hocasına, yönetimine sahip çıkmıştır ama son 5 sezonki kötü gidişat artık sabrı minimuma indirmiş durumda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizim için üzücü taraf buydu.”

"TARAFTAR BIRAK DERSE BIRAKIRIZ"

Konyaspor'la oynanan kupa maçının bir kırılma noktası olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

“Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim. Yaşayacaklarımı bilerek geldim, şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım. Camianın hedefleri büyük olabilir ama kurulan kadro hedefle örtüşmesi gerekiyor. Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincinde göreve başladım ve ertesi gün maça çıktım. Evet dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Bir kadro kurarken camianın hedefine uygun olmalı. İlk geldiğimde de bu sorunları yaşadım. Bilerek görevi kabul ettik. Protesto ocak ayının konusu. Takım maç kaybetmediği için bugüne geldi. Düzeltiriz, yapacağız dedik. Yaptığımız doğru değişimle hayal kurdurduk artık inanırlar herhalde dedik. Hedefe oynayan bir takım haline gelecek. Sabretmek lazım. Devre arası biz para falan harcamadık. 40-50 milyon euro karı var kulübün. Beşiktaş hala benden önceki 3 hocanın maaşını ödüyor. Taraftar bırak derse bırakırız ama güvendiğimiz son kale de son iki maçta düştü.”