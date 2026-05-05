Sergen Yalçın'a tribünden şişeler atıldı

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan, son saniyelerde gelen golle konuk ekip oldu.

KONYASPOR, FİNALE ÇIKTI

Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enis Bardhi, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

SERGEN YALÇIN'A ŞİŞE ATILDI

Öte yandan karşılaşmanın ardından Beşiktaş tribünlerinde büyük tepki vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken, tecrübeli teknik adama soyunma odasına giderken su şişesi atıldı.