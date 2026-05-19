Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Djalo ve Graf'tan olay paylaşımlar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

DJALO'DAN PAYLAŞIM

Siyah-Beyazlı futbolculardan Tiago Djalo, ise istifa sonrası olay bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Djalo, secdeye eğildi bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Djalo'nun Sergen Yalçın'ın ayrılığına gönderme olarak yorumlandı.

Daha önce Yalçın'ın görevde kalması halinde Djalo'nun takımdan ayrılacağı ifade edilmişti.

GRAF PAYLAŞIM YAPTI

Djalo'nun göndermesinin ardından bir paylaşım da Beşiktaş Futbol Koordinatörü Eduard Graf'tan geldi.

Graf, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Sergen Yalçın'ın kulüpte istemediği Eduard Graf'ın paylaştığı hikayede, arka planda "Goodbye" (Elveda) isimli şarkının çalması ve hemen altında "Karma" teriminin İngilizce sözlük tanımına yer verilmesi dikkat çekti.

Kulüpteki görev değişimlerinin ve ayrılıkların yaşandığı gün paylaşılan metindeki şu ifadeler, Ümraniye'deki sürecine bir gönderme olarak yorumlandı:

“Karma terimi; hem yapılan iş, eylem ve ameli hem de nesne ve niyeti ifade eder. İyi bir eylem iyi karma yaratır, tıpkı iyi niyetin yarattığı gibi. Kötü bir eylem ise kötü karma yaratır, tıpkı kötü niyetin yarattığı gibi.”