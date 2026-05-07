Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklama geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmelerinin ardından yaşananlardan çok etkilendi.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Taraftarın beni istemediğini statta duyduğumda görevi bırakırım." diyen tecrübeli çalıştırıcının, kalan iki maçta takımın başında sahaya çıktıktan sonra istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin de Sergen Yalçın ile yola devam etmek istemediği ve sezon bitiminin ardından yolların ayrılacağı bildirildi.

AÇIKLAMA GELDİ: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

A Spor'a konuşan asbaşkan Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." diyerek hocanın yılgınlığını bir yerde ifade etmiş oldu.

Öte yandan kupayla birlikte Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılma şansını kaybeden Beşiktaş sezonu yine erken açacak.

Kupayı Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda; kazanamazsa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak ve ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak.

İÇ SAHADA BÜYÜK KAYIP

Hedeflerinden erken kopan Beşiktaş, bu sezon da iç saha avantajını değerlendiremedi.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 23 maçın 10'unda puan kaybetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu karşılaşmaların 13'ünde galibiyet alırken, altı maçtan eli boş ayrıldı.

Dört karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SÖZLERİ GÜNDEMDE

Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler büyürken, tecrübeli teknik adamın geçen yıl yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"Yüz milyonlarca euroluk yapılan bu kadrolar Konyaspor'u yenmek için mi yapılıyor?" sorusuna Yalçın'ın "O da doğru" cevabı ve "Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın." şeklindeki sözleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.