Sergen Yalçın'ın Ernest Muçi sözleri yeniden gündem oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, bordo-mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti.

Orkun Kökçü'nün 14. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar karşısında Oleksandr Zubkov, 1 dakika sonra beraberliği getiren golü attı.

ÜÇ PUANI MUÇİ GETİRDİ

Beşiktaş'ın sezon başında Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Ernest Muçi'nin 62. dakikada attığı golle Karadeniz ekibi müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İLK MAÇTA DA ATMIŞTI

Öte yandan Muçi, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve 3-3 biten maçta da Beşiktaş'a gol atmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yetenekli futbolcuya yaklaşımı da tekrar gündeme geldi.

Televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde Ernest Muçi'yi eleştiren Sergen Yalçın, kariyerine Trabzonspor'da kiralık olarak devam eden Ernest Muçi için 'dünyanın parasını veriyorsun' kritiğini öne çıkarmıştı.

"BENDE MUÇİ FALAN YOK"

Ernest Muçi'nin Trabzonspor günlerinin aksine Beşiktaş'taki dönemi beklenenden uzak geçerken, Sergen Yalçın da televizyonda süreci yorumlamış ve "Bende Ernest Muçi falan yok. Joao Mario, Ernest Muçi; onlar bende hiç yok. Ernest Muçi Arnavut değil mi? Milli takımda oynuyor mu? Peki sen yıldız diye bir oyuncu alıp, kulübün en yüksek bonservisini verdiğin zaman, kendi milli takımında oynamıyor olması sorun değil mi? Normal mi bu? Dünyanın parasını veriyorsun, bedava alsan hiç ağzımı açmam." ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNDE

Karadeniz ekibinde, Lig ve Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı 32 karşılaşmada 14 gol kaydeden 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaparak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.