Sergen Yalçın’ın Konyaspor sözleri yeniden gündem oldu: Yürüsen yenersin iç sahada bunları

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından siyah-beyazlı camiada tartışmalar büyüdü.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konyaspor’a final biletini getiren gol 90+8’inci dakikada Bardhi’nin penaltısından geldi.

Son dakikada gelen golün ardından tribünlerden yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki yükselirken maç sonrası sosyal medyada, Yalçın’ın geçen yıl futbol yorumculuğu yaptığı dönemdeki sözleri yeniden dolaşıma girdi.

BEŞİKTAŞ KUPADA KONYASPOR'A ELENDİ

YouTube’ta Kafa Sports'ta yayımlanan programda konuşan Yalçın, Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili yorum yaparken "Yürüsen yenersin iç sahada bunları." ifadelerini kullanmıştı.

Candaş Tolga Işık’ın Sergen Yalçın’a yönelttiği bir ifade de Konyaspor yenilgisinin ardından yeniden gündem oldu.

"BU KADROLAR KONYASPOR'U YENMEK İÇİN Mİ YAPILIYOR"

Işık, programda, "Sergen Hoca'nın her zaman söylediği bir şey var. Yüz milyonlarca euroluk yapılan bu kadrolar Konyaspor’u yenmek için mi yapılıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın ise bu sözlere, "E tabii. O bölüm de var." yanıtını vermişti.

Beşiktaş’ın Konyaspor karşısında kupaya veda etmesinin ardından bu diyalog, siyah-beyazlı taraftarlar arasında yeniden paylaşılmaya başlandı.