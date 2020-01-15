Seri katil Atalay Filiz hakkında yeni ceza

2013 ve 2016 yılları arasında en az 3 kişi öldürüp, 3 yıl boyunca da sahte kimliklerle kaçak olarak yaşayan Türkiye'nin ilk seri katili hakkında mahkeme kararını verdi.

Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz'in davası, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görüldü.

ÖĞRETMENİN AİLESİ DE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Filiz ve avukatı Oğuz Mescioğlu ile Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, oğlu Muhammed Kenan Kayıkçı ve avukatları Cengiz Tayfur katıldı.

"KİMLİK İSTEMEDİ"

Müştekilerin avukatı Cengiz Tayfur, mahkemenin ilk kararında direnerek Yargıtay'ın bozma kararına uymamasını istedi. Esas hakkındaki son savunması sorulan Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı'nın kendisinden hiçbir zaman kimlik istemediğini belirterek, "Çay bahçesinde çalışmaya başladığım günden öldüğü güne kadar benden hiçbir zaman kimlik istemedi." dedi.

TAKİP EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Fatma Kayıkçı'yı takip ettiği yönündeki tanık beyanının doğru olmadığını söyleyen Filiz, "Benim maktulü olaydan 3 hafta öncesinden itibaren izlemeye başladığım hususu doğru değildir. Zaten bunu yapacak olsam, gizlice yapardım. Böyle bir imkanım vardı. Benim kanaatime göre tanık doğruyu söylemiyor, benim aleyhimde delil oluşturmak amacıyla beyanda bulunuyor." diye konuştu.

"NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Mahkeme karar için kısa bir ara verdikten sonra Yargıtay'ın, cinayetin tasarlayarak işlenmediği yönündeki bozma kararına uydu. Mahkeme sanığı, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

ANKARA'DA DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.