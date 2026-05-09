Seride durum 2-2'ye geldi! Valencia Basket, Panathinaikos'u yendi

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off'larında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos ile İspanyol takımı Valencia Basket karşı karşıya geldi.

Telekom Center'da oynanan play-off serisi dördüncü maçının ilk çeyreğini 26-15 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği karşılaşmadan 89-86 galip ayrıldı ve seride durum 2-2'ye geldi.

CEDİ OSMAN 26 SAYI ATTI

Valencia'da Montero, 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Yunan ekibinde ise milli oyuncu Cedi Osman, 26 sayıyla oynadı.

SON MAÇ İSPANYA'DA

Serinin son karşılaşması, 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

DÖRTLÜ FİNAL 22-24 MAYIS'TA

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.