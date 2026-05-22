Serkan Çayoğlu ile evlilk hazırlığı yapıyor! Zeynep Bastık eski eşiyle pide yedi

Türkiye'nin şu sıralar en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest’in kurucusu olan Tolga Akış, geçmişte Zeynep Bastık ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Temmuz 2022’de anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

İKİSİ DE BAŞKA HAYATLAR KURDULAR

Boşanmanın ardından özel hayatlarında yeni bir sayfa açan ikiliden Tolga Akış, fenomen Gizem Kaya ile 2025 yılında sessiz sedasız evlenmişti.

Öte yandan Zeynep Bastık da yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü ile ilişkisini evlilik yoluna taşımıştı.

SAMSUN ÇIKARMASI

İkilinin buluşması gündem oldu. Samsun’da birlikte pide yiyen Zeynep Bastık ve Tolga Akış’ın samimi halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Özellikle eski eşlerin sık sık aynı ortamda bulunması dikkat çekerken kullanıcılar, paylaşımın altına yorum yağdırdı.