1 Serkan Kalemciler ameliyat oldu Kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alınan Serkan Kalemciler'in safra kesesi alındı.

2 Zonguldak'ta üşüyenler için kıyafet bıraktı Duyarlı bir vatandaş ihtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise asıp,'ihtiyacı olan alsın' diye bir not bıraktı.

3 Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı Yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde sürücü yaralanırken, yolcu ise kerestelerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

4 Trump’ın antisemitik ifadelerine Yahudilerden tepki ABD Başkanı Trump’ın, Yahudilere yönelik “Paragöz, acımasız katil” şeklindeki antisemitik benzetmesine Yahudi gruplarından tepki geldi.

5 İBB’nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 gelir tahmini 21 milyar 250 milyon TL olarak belirlenirken, gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon TL’lik fark, borçlanma ile kapatılacak.

6 Balıkçıların ağına 2 köpek balığı takıldı Tekirdağ'da balık avına çıkan balıkçılar tarafından, boyları iki metre olan iki tane köpek balığı bulundu.