Serkan Kalemciler ameliyat oldu

Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Altunizade'deki Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktor Hüseyin Yüce Bircan tarafından acil olarak ameliyat edilen Serkan Kalemciler'in; pankreas ağrıları yaşadığı için safra kesesi alındı.
Son dönemde yaşadığı aşırı stres nedeniyle sağlık sorunları baş gösteren Serkan Kalemciler, doktorların uyarısıyla bir süre evinde dinlenecek.
Ailesi ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan Serkan Kalemciler'e, biz de çalışanları olarak acil şifalar diliyoruz.