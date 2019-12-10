taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8021
Euro
6.4305
Altın
1468.64
Borsa
108336.71
Gram Altın
273.681
Bitcoin
42418.38

Serkan Kalemciler ameliyat oldu

Kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alınan Serkan Kalemciler'in safra kesesi alındı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 16:54..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Serkan Kalemciler ameliyat oldu

Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Altunizade'deki Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktor Hüseyin Yüce Bircan tarafından acil olarak ameliyat edilen Serkan Kalemciler'in; pankreas ağrıları yaşadığı için safra kesesi alındı.

Son dönemde yaşadığı aşırı stres nedeniyle sağlık sorunları baş gösteren Serkan Kalemciler, doktorların uyarısıyla bir süre evinde dinlenecek.

Ailesi ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan Serkan Kalemciler'e, biz de çalışanları olarak acil şifalar diliyoruz.

Serkan Kalemciler ameliyat oldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

376
Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

420
Davutoğlu'nun partisinin ismi: YAP

Davutoğlu'nun partisinin ismi: YAP

560
Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

323
Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi

Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nı geçemedi

137
Nurettin Canikli 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

Nurettin Canikli 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

858
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örnek aldığı lider soruldu

370
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir