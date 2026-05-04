Serkan Kaya imajıyla ilgili konuştu: Bir erkeğe yakışır şekilde giyiniyorum
Daha çok koyu renkler tercih etse de ara sıra renkli kıyafetler de giyen ünlü şarkıcı Serkan Kaya, sahne sonrası yaptığı kısa değerlendirmede, “Renkler seyirciye enerji verir” dedi.
Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs’taki bir otelde sahne aldı. Gecede seyircisine keyifli anlar yaşatan Kaya’yı yaklaşık 1500 kişi izledi.
Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, giyim tarzıyla ilgili konuştu.
Kaya, sahne kıyafetlerinin enerjiyi doğrudan seyirciye yansıttığını vurguladı:
"GİYDİĞİMİZ KIYAFETLER SEYİRCİYE GEÇİYOR"
“Bir erkeğe yakışır şekilde renkli giyinmeyi seviyorum. Hardal, siyah, kahverengi olur, bazen güzel yeşil renkler olabilir. Renkleri seviyorum. Bizim giydiğimiz kıyafetler seyirciye geçiyor. Ya negatif enerji verir ya da pozitif. Ben ona göre hareket ediyorum.”
