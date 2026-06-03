Serkan Reçber, Amedspor'un yeni sportif direktörü oldu

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'da bir takviye yapıldı.

Amedspor, Beşiktaş'la yollarını ayıran sportif direktörlük görevine Serkan Reçber'i getirdi.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN ANLAŞTIK"

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Kulübümüz 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."”