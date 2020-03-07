Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu

Türk olduğundan dolayı utanç duyduğunu açıklayarak tepki alan sonrasında da ülkeyi terk eden ünlü oyuncu Serra Yılmaz, isyanlarda...

İtalya'ya yerleşerek burada yaşamaya başlayan Yılmaz'ı koronavirüs korkusu sardı.

"PERİŞANIZ"

Virüsün Avrupa'da en çok etkilediği bir ülke olan İtalya'da zor durumda olduğunu dile getiren Yılmaz, "Perişanız." açıklamasını yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Salgınla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz'ın sağlık durumunda endişe verecek bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.