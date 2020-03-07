taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu

İtalya'ya yerleşen oyuncu, ölümcül virüs nedeniyle "Perişanız." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türk olduğundan dolayı utanç duyduğunu açıklayarak tepki alan sonrasında da ülkeyi terk eden ünlü oyuncu Serra Yılmaz, isyanlarda...

İtalya'ya yerleşerek burada yaşamaya başlayan Yılmaz'ı koronavirüs korkusu sardı.

Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu

"PERİŞANIZ"

Virüsün Avrupa'da en çok etkilediği bir ülke olan İtalya'da zor durumda olduğunu dile getiren Yılmaz, "Perişanız." açıklamasını yaptı.

Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Salgınla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz'ın sağlık durumunda endişe verecek bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Bir süre önce İtalya'nın Milano kentinde bulunan ve ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalıya koronavirüs bulaştığı duyuruldu.
ABD'de koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı
Yeni tip koronavirüse karşı ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarında aşı çalışması başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
İdlib'deki yıkımın uydu görüntüleri
Rusya ve Esad'ın aylarca bomba yağdırdığı İdlib'in uydu görüntüleri şehirde yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
33
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
81
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
83
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
27
TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı
TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı
46
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
31
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir