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Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Evinden konser veren Sertab Erener, eşiyle kavga ettiği iddialarına da cevap verdi.

Haber Merkezi |
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Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, eşi Emre Kula’yla evlerinde mini bir konser düzenledi. Sosyal medyada takipçileriyle buluşan Erener, “Eşimle 20 gündür gönüllü karantinadayız. Evden hiç çıkmadık.” dedi.

"UMUDUMU KAYBETMEDİM"

Şarkıcı, esprili bir şekilde eşiyle henüz kavga etmediklerini söyledi:

“Hem benim hem de Emre’nin albümü geliyor. Bakarsınız evde çalıştığımız dönemde de bir salgın şarkısı çıkar.

Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, umarım bu hastalık günlerini geride bırakıp aydınlaşmış olarak dışarı çıkacağız.”

Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik

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