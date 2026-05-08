Sertap Erener, Eurovision finali için gelen teklifi reddetti

Eurovision 2026, 70. kez düzenleniyor ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da Wiener Stadthalle'de gerçekleştirilecek.

Yarışma, 12 ve 14 Mayıs'ta yarı finaller, 16 Mayıs'ta ise final ile tamamlanacak.

İSRAİL'İN KATILIMI TEPKİ ÇEKİYOR

Avusturya, 2025 yarışmasını JJ'nin 'Wasted Love' şarkısıyla kazanarak ev sahipliğini üstlendi.

Ancak bu yılki organizasyon, İsrail'in katılımı nedeniyle yoğun siyasi tartışmalara ve boykotlara sahne oluyor.

BİRÇOK ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Gazze'deki savaş bağlamında İsrail’in yarışmaya dahil edilmesine tepki gösteren İrlanda, Hollanda, İspanya, Slovenya ve İzlanda gibi ülkeler yarışmadan çekildiklerini açıkladı.

Bu, Eurovision tarihinin en geniş çaplı boykotlarından biri olarak kayıtlara geçerken, birçok sanatçı ve kültür insanı da İsrail’in katılımı nedeniyle etkinliğe karşı tutum aldı.

Bunlardan biri de Sertap Erener oldu.

SAHNE TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sertap Erener, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Everyway That I Can' şarkısıyla Türkiye'ye, tarihindeki ilk ve tek birinciliği getirmişti.

2026 organizasyonunda Viyana'da düzenlenecek final gecesi için Erener'e sahne teklifi yapıldı.

Erener, kendisine yapılan sahne alma teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

"DÜNYANIN DURUMU NEDENİYLE ORADA OLMAK İSTEMEDİM"

Sertab Erener, Instagram üzerinden paylaştığı videoda konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erener açıklamasında, "Beni Viyana'da final gecesine davet ettiler. Ancak hem dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim hem de zaten 16 Mayıs'ta kendi konserim vardı." ifadelerini kullanarak, teklifi reddettiğini belirtti.

HAYRANLARIYLA DANS EDECEK

Videoda hayranlarıyla etkileşimine de yer veren Erener, 'Everyway That I Can'ı yaz boyunca farklı şehirlerde, hayranların gönderdiği videolarla birlikte seslendirme planlarından bahsetti ve konserlerinde bu şarkıya özel bir coşku yaratmak istediğini dile getirdi.

2003 zaferinin ardından Erener'in bu açıklaması, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı.