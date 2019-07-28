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Sertap Erener yere düştü

Şarkıcı Sertap Erener, Ayvalık'ta konser verdiği sırada yere kapaklandı.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 10:23..
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Sertap Erener dün akşam Ayvalık'ta konser vererek sevenleriyle bir araya geldi.

Ancak bu konserde talihsiz bir an yaşandı.

Sertap Erener yere düştü

ERENER YERE DÜŞTÜ

Konserde şarkı söylediği sırada ayağı takılan Erener, bir anda kendini yerde bularak herkesi şoke etti.

KENDİ KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞTI

Sanatçı, konser sonrası Instagram hesabından bu görüntüleri paylaşıp yetkililere seslendi.

Sertap Erener yere düştü

"SAHNE TUZAKLARLA DOLU"

Erener, sanatçıların güvenliği için konser alanının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

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