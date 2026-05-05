Ses getirecek transfer iddiası: Amedspor'dan Mauro Icardi hamlesi!

Son hafta maçlarının bitmesiyle 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Amedspor, sürpriz bir hamle yapmak istiyor...

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapma hedefinde olan Diyarbakır temsilcisinin hedefinde ise dikkat çeken bir isim var.

AMEDSPOR'UN YENİ HEDEFİ...

Diyarbakır ekibi, bu kapsamda Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi.

Amedspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray’a veda etmesi beklenen Icardi için Arjantin’in River Plate kulübü hazırda bekliyor.

ICARDI'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR

Amedspor’un bu transfer için ciddi sponsorlar ile görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Amedspor yönetimi, Icardi’nin Diyarbakır’a getirilmesinin imaj açısından da büyük fark yaratacağını düşünüyor.