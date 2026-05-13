Ses getirecek transfer iddiası: Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye evet dedi!

Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek olan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Yıldız bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Mısır basınından El Fagr gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Mohamed Salah'la görüşüyor...

ÜLKESİNDE YAZDILAR: FENERBAHÇE'YE EVET DEDİ!

Haberde aktarılana göre; sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık resmi teklif yaptı.

Haberde yer alan bilgilere göre tecrübeli oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün sunduğu şartlara olumlu yaklaştığı ve yapılan teklife "Evet" dediği öne sürüldü.

Ancak Salah'ın adaylardan Aziz Yıldırım'la mı yoksa Hakan Safi'yle mi görüşüp anlaştığı haberde yer almadı.

YILLIK 20 MİLYON EURO MAAŞ...

Bu gelişme kısa süre içerisinde futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan bu sezon takımı Liverpool ile 39 resmi maçta 33 yaşındaki Mısırlı oyuncu, söz konusu maçlarda 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan Salah, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.