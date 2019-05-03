Set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi anlattı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta havalimanında bir görevliye hakaret eden Funda Esenç'e sosyal medyadan tepki göstermişti. Sonrasında ise kendisinin katıldığı bir ödül töreninde kadın çalışana yaptığı kötü muamele ortaya çıkmıştı.

SETTE ÇALIŞAN KIZLARI AĞLATTI

Vuslateri'ne bir tepki de şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur'dan geldi. Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.

"DUYAR KASAN OYUNCU BOZMASI.."

Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..."