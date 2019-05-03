taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6737
Altın
1270.61
Borsa
93722.42
Gram Altın
243.87

Set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi anlattı

Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin rol aldığı filmin setinde, 2 reji çalışanı ve 1 makyöz kıza küfürler ederek ağlattığını söyledi.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi anlattı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta havalimanında bir görevliye hakaret eden Funda Esenç'e sosyal medyadan tepki göstermişti. Sonrasında ise kendisinin katıldığı bir ödül töreninde  kadın çalışana yaptığı kötü muamele ortaya çıkmıştı.

SETTE ÇALIŞAN KIZLARI AĞLATTI

Vuslateri'ne bir tepki de şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur'dan geldi. Oğuzhan Uğur, Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.

"DUYAR KASAN OYUNCU BOZMASI.."

Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı... Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya..."

Set arkadaşı Gonca Vuslateri'yi anlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

239
Şenol Güneş imaj değiştirdi

Şenol Güneş imaj değiştirdi

65
Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

Amerikan ordusunda tecavüze uğrayanların sayısı artıyor

55
Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

20
ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

70
Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

Mesut'un taktığı kolye Almanları rahatsız etti

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir