Sette maliyet krizi yaşanıyor! Yapımcılar oyunculardan indirim istedi
Ekranlarda reyting rekorları kıran ünlü dizilerin yapımcıları, artan fiyatlar nedeniyle oyuncuların kaşelerinde indirim istedi. Her hafta milyonlar kazanan oyuncuların ne tepki vereceği merak konusu oldu.
Bu yıl Türk dizi sektöründe başrol oyuncularının bölüm başı ücretleri, dizilerin yüksek maliyetleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Haftalık ücretleriyle sık sık gündeme gelen keyifleri yerinde olan oyunculara kötü haber geldi.
OYUNCULARA PARA YETİŞMİYOR
Dizi sektöründe büyük kriz yaşanıyor. Kanallar, artan maliyetler nedeniyle bir bölümün 20-30 milyon TL arasında değiştiğini belirtildi.
İNDİRİM İSTENİLDİ
Böyle giderse önümüzdeki sezon birçok dizinin ekrana veda edecek. Akşam'da yer alan habere göre, yapımcılardan maliyet konusunda indirime gidilmesini isteyen kanallar, ücretlerin 15 ila 18 milyon TL civarına alınmasını talep etti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı iddialı projelerle ilgili yapımcılar ise maliyetlere karşı hızla önlemler almaya başladı. İddialara göre, birçok yapım firması projelerinde bölüm başına servet kazanan oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. Oyuncuların bu isteğe daha ne cevap verdiği bilinmiyor.
İşte oyuncuların bölüm başı ücretleri:
Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL
Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL
Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL
Demet Özdemir: 2 milyon TL
Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL
Devrim Özkan: 1 milyon TL
Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL
Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL
Sinem Ünsal: 1 milyon TL
Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL
Melis Sezen: 1.5 milyon TL
Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL
Rabia Soytürk: 600 bin TL
Sıla Türkoğlu 1 milyon TL