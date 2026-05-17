Sevan Nişanyan: Hayvan hakları diye bir şey yoktur

Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin vatandaşlara yönelik yarattığı tehlike tartışılmaya devam ediyor.

Son haftalarda köpeklerden kaynaklı yeni ölüm ve yaralanma vakaları yaşanırken tartışmalar yeniden alevlendi.

SEVAN NİŞANYAN'DAN SERT YORUM

Konuyla ilgili bir yorum da yazar Sevan Nişanyan'dan geldi.

Köpeklerin sokaklarda kalmasını savunan lobiyi hedef alan Nişanyan, sert eleştirilerde bulundu.

"HER GÜN MİLYONLARCA İNEK KESİLİRKEN SESLERİ ÇIKMIYOR"

Söz konusu lobinin tavrını inandırıcı bulmadığını söyleyen Nişanyan, "Her gün milyonlarca tavuk, yüz binlerce inek, koyun, keçi kesilirken kimse ses çıkarmıyor.

Ama konu sokak köpekleri olunca 'hayvan hakları' diye yaygara koparılıyor." dedi.

"HAYVAN HAKLARI KAVRAMINA KARŞIYIM"

Bu tavrı bir sahtekarlık olarak gördüğünün ifade eden Nişanyan, şunları kaydetti:

“İkincisi hayvan haklarına kavramına kesinlikle karşıyım. Hak kavramının dejenere edilmesinden başka sonucu yoktur ve tehlikelidir.



Hak demek mahkemeye gidip savunabileceğin bir şeydir. Mahkemeye gidemiyorsan hakların da yoktur.



Ayrıca her hak sorumluluk da doğurur. Senin hak sahibi olman için başkalarının haklarını tanıman lazım.”

"ÖLDÜRMEK SUÇSA HEPSİNİ ÖLDÜRMEK SUÇ"

Ciddi bir iki yüzlülüğün olduğunu vurgulayan yazar, "Dolayısıyla hayvan öldürülmesi suçsa bütün hayvanların öldürülmesi suçtur.

Ve hayvan hakları diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.