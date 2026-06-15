Sevan Nişanyan'ın oğluna küsme nedeni belli oldu

Entelektüel camiada Nişanyan Ailesi krizi çıktı.

Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan ile oğlu Arsen Nişanyan arasında tartışma çıktı.

"ARSEN BABASINA LAYIK BİR EVLAT DEĞİL"

Sevan Nişanyan, kendi YouTube kanalında oğlu Arsen Nişanyan ile her hafta yaptığı Pazar Sohbeti yayınının dünkü (14 Haziran) bölümüne tek başına çıktı.

Yayında, Arsen Nişanyan ile sorun yaşadığını belirten Sevan Nişanyan, şunları söyledi:

"Artık bu programda Arsen olmayacak. Arsen son aylar içinde maalesef babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı son aylar içinde.

"ARSEN DEFTERİ KAPANMIŞTIR"

Bu da benim sıkıntımın önemli bir parçasıydı, aile içi meseleler. O yüzden Arsen defteri kapanmıştır. Bunu söylemiş oldum."

"BABAM RUTİN OLARAK ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDEDİYOR"

Arsen Nişanyan, babasının bu sözlerine X hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi. Arsen Nişanyan, şu mesajı paylaştı:

"Keeping up with the Nişanyanlar’da bugün.

Babamın yaşam coşkusu ve yaratıcı dehasına sonsuz hayranlığım var. Fakat rutin olarak çocuklarını evlatlıktan reddetme gibi kötü bir huyu var. Bu sanırım yedinci oldu; alıştık. Bu sefer nedenini ben de tam olarak bilmiyorum."