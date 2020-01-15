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Sevcan Orhan: Anne olmak istiyorum

37 yaşındaki Sevcan Orhan, 2020 yılında anne olmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 07:37..
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Türkücü Sevcan Orhan, Ataköy'deki bir mekanda sahne aldı. Orhan, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2019 yılının kendisi için güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, bu başarıyı yeni yılda da sürdürmek istediğini söyledi.

Sevcan Orhan: Anne olmak istiyorum

Sevcan Orhan, bir muhabirin '2020 yılında parmağınızda bir yüzük görebilecek miyiz?'' sorusuna, “Aslında artık bende evlenmeyi, özellikle de anne olmayı çok istiyorum.

"AİLEM TORUN SEVMEK İSTİYOR"

37 yaşındayım ve bunu her fırsatta söylüyorum. Bir kadın için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ailemde torun sevmek istiyor. Hayırlısıysa 2020 ya da 2021 diyelim” şeklinde samimi bir cevap verdi.

Ardından bir başka muhabirin ‘Bu kadar net konuştuğunuza göre demek ki bir aday var' sözlerine ise ''Şimdilik soru işareti koyalım.'' karşılığını verdi.

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