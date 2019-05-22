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Sevcan Orhan: Akciğerlerimde bir kitle vardı

Türkücü Sevcan Orhan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:07..
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Akciğerinden ameliyat olan ve iki gündür yoğun bakımda olan şarkıcı Sevcan Orhan, normal odaya geçti.

"ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ HUYLU BİR KİTLEYDİ"

Orhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şarkıcının açıklaması şu şekilde: "Merhaba sevgili dostlar. Sağlıkla size merhaba diyebilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Dualarınıza, yazdığınız mesajlara, tüm dostlarıma, aileme, beni seven herkese minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde; sizin dualarınızla, gücünüzle ayaklandım ve artık iyiyim. Akciğerlerimde bir kitle olduğu ortaya çıktı. Çok küçük bir kitleydi. Şükürler olsun kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorumuz orada durmaması gerektiğini söyledi.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM"

15 Mayıs günü hastaneye yattım. Kitle küçük olsa da akciğer operasyonları cidden ağır. Dolayısıyla 2 gün yoğun bakımda kaldım. 4 gündür hastanede yatıyorum ve nasip olursa 1-2 güne hastaneden taburcu olacağım. İyi olmamı görmenizi istedim. Daha iyi olup aranıza dönmek için sabırsızlanıyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın"

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