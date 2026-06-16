Sevda Türküsev: Gassalların işi takma tırnak ve ojeden dolayı zorlaştı

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Ensonhaber YouTube kanalı, içerikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı, Sevda Türküsev'in sosyal yaşama ve gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren programda, bu hafta da güncel konulara ilişkin konuşuldu.

Sevda Türküsev, bu kez takma tırnak ve ojelerle abdestin geçerli olup olmayacağından ve son yıllarda gassalların yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Takma tırnak ve oje sorunu yüzünden gassalların zorlandığını anlatan Türküsev, dışarıdan destek aldıklarını söyledi.

Türküsev'in sosyal medyaya damga vuran konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"GASSALLARIN İŞİ TAKMA TIRNAKTAN DOLAYI ZORLAŞTI"

"Son 5 yıldır gassalların işi zorlaştı. Takma tırnak ve kalıcı ojeden dolayı o mevtaya gusül aldıramadıkları için dışarıdan destek yeni bu sene almaya başladılar. Ve ben size şunu söyleyeyim; gerisi hikayedir.

Takma tırnak, kalıcı ojeyle kesinlikle ve kesinlikle abdest olmuyor. Yani diğer öbür ojeyle en azından silmesi kolay.

Kullanan arkadaşlarım var. Siliyor, abdestini alıyor, namazını kılan insanlar var benim oje kullanan. Ama bu öyle bir şey değil.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR BİLE BÖYLE, NEYİN KAFASINDASINIZ"

Bak şunu söyleyeyim; sadece gassallar için değil, normal hayatta bir Müslüman'ın belli noktalarda gusül abdesti alması lazım. Yoksa abdestsiz dolaşıyorsun.

Tabii kişisel tercih diyorsunuz, ona bir şey demiyorum ama senin kişisel tercihinin yanlış olup olmadığını da ben burada yorumlama hakkına sahibim. Ve bakıyorum, başörtülü bayanlarda da takma tırnak, kalıcı oje.

Abi neyin kafasındasınız anlamadım ben. Hani gidin bari normal oje sürün. Siz yeni nesil ay ne olacak, olur mu? Olmaz diyelim olur, olmaz...

"NİYE RİSKE ATIYORSUN"

Niye riske atıyorsun? Hani bir şey olur bir konsere gidiyorsunuz, 'Ay geç kalmayalım riske atmayalım' diyorsun sen değil mi, abdestini niye riske atıyorsun?

"TAKMA TIRNAKLA NAMAZ KILIYORDU"

Geçen böyle bir takma tırnakla namaz kılan birisi...

Dedim ki bununla abdest olmuyor. Dedi ki 'Ben kılıyorum, Allah kabul eder.' Ya bak dedim, bilemem.

Fakat dedim abdestsiz namaz kılınmaz. Ha sen diyorsun ki Allah bilir ama Allah diyor ki abdestsiz namaz olmaz. Doğru mu?

"GASSALLAR NE YAPSIN YA, İŞLERİ ZOR"

Sen şimdi bu şekilde de gençliğe bir algı; Allah affeder, Allah affeder...

Tamam, affeder ama hani böyle bir mantıkla sen herkesi günahın içine sokar bırakırsın. Değerli hanımlar ister kızın ister kızmayın, kalıcı oje ve takma tırnakla hiçbir abdestiniz olmuyor.

Ha abdest nasıl oluyor? Abdestini alırsın, ojeni sürersin. Abdestin bozulana kadar abdestin geçerlidir. Abdestin bozulduğu anda tekrar silmen lazım.

Konu budur, bu kadar basit. Eski köye yeni adet getirmeyelim ama tabii gassallar da ne yapsın? Yani öyle gömülen olmuş mu bilmiyorum ama gassalların da işi zor. Olay işte nereye geldi? En son noktaya geldi."