Sevda Türküsev'den anne adaylarına mahremiyet uyarısı: Ultrason fotoğrafı paylaşmayın

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Kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevda Türküsev, yine önemli bir konuya değinerek; anne adaylarını uyardı.

HAMİLE KADINLARIN ULTRASON FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMASI

Hamilelikte ultrason fotoğrafının paylaşılmasının mahremiyeti ihlal ettiğini belirten Türküsev, "Bu çocuklar büyüyünce size dava açsa yeridir." dedi.

Bu akımın 2013 gibi çok uzak olmayan bir tarihte ünlülerin hamilelik döneminde karınlarını paylaşmasıyla başladığını belirten Türküsev, "Nasıl çıplaklık normalleşti?" sorusunu yanıtladı.

"ÇOCUKLA BİRLİKTE, KENDİ MAHREMİYETİNİZİ DE PAYLAŞIYORSUNUZ"

"2013 yılında bir moda başladı. Hamile kadınların, 8-9 aylık göbeklerini gösterme modası. Önce gömleği açıyorlardı. Sonra iyice açıldılar. Bu bir mahremiyettir. Her şeyden önce karnınızdaki çocuğun mahremiyetidir.

Fakat olay büyüdü, o çocukların ultrason fotoğraflarına kadar geldi. Aslında baktığınız zaman çocuk nerde oluşuyor, büyüyor. Ana rahminde. Siz aslında o çocukla birlikte, kendi mahremiyetinizi de insanlarla paylaşıyorsunuz.

"ÇOCUK BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN SİZE DAVA AÇSA YERİDİR"

Eskiden mavi patik, pembe patik vardı. Şimdi o ultrason fotoğrafını oraya buraya asıyorlar. Bakın, bu çocukların çoğu büyüdüğü zaman size dava açsa yeridir. Sizler gerek anne karnında, gerek bu çocuk üzerinden sosyal medyada sürekli bir şeyler paylaşarak o çocuğun mahremiyetine saldırıyorsunuz. Siz kendi mahremiyetinizi zaten düşünmüyorsunuz.

"HAMİLE GÖBEĞİ ÖNCE ÜNLÜLERDE BAŞLADI"

Nasıl çıplaklık normalleşti? O hamile göbeği önce ünlülerde başladı. Sonra o ünlüler ufak ufak o ‘crop’lara döndü. Allah’ın mucizesi o çocuğu karnınızda taşıyorsunuz ve siz doğuruyorsunuz, annesiniz. Bunun bir mahremiyeti var."