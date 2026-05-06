Sevdiğim Sensin’in Dicle’si Helin Kandemir’in annesiyle olan benzerliği şoke etti

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımı Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, son dönemdeki yükselişini sürdürüyor.

Genç oyuncu, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alırken, sosyal medyada paylaşılan bir detay hayranlarını hayrete düşürdü.

Kariyer yolculuğuna 2013 yılında Ötesiz İnsanlar projesiyle profesyonel bir giriş yapan Kandemir, daha sonra Doğduğun Ev Kaderindir ve Duy Beni gibi iddialı yapımlarda rol almıştı.

Başarılı oyuncunun annesi ile olan benzerliği ise dikkat çekti.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve sergilediği performansla her projede adından söz ettiren Helin Kandemir hakkında araştırma yapan hayranları, annesiyle olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç oyuncunun annesi Ebru Uğurlu’yu ilk kez görenler, "Kopyası gibi" yorumlarında bulundu.